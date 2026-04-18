Бельский и депутаты ЗакСа доставили 90-й гуманитарный груз военным в зоне СВО

Группа депутатов Законодательного собрания Петербурга навестили военнослужащих в зоне специальной военной операции. Парламентарии встретились с командующим 6-й общевойсковой Ленинградской армии Иваном Кием, рассказал спикер ЗакСа Александр Бельский в своих соцсетях 18 апреля. Бельский с коллегами вручили бойцам памятные знаки "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга" от имени губернатора Александра Беглова. Военным раздали пасхальные подарки, технику, амуницию и предметы первой необходимости.

"Поговорили с военнослужащими с глазу на глаз. Вопросы самые разные: от бытовых до личных. Безусловно, будем решать — город на Неве своих не бросает". — написал спикер в своих социальных сетях.

Также петербургские депутаты во время командировки передали гуманитарный груз военнослужащим Ленинградского полка.

Это уже 90-й гуманитарный груз для российских военнослужащих от петербургского парламента и 30-я командировка в зону СВО. Кроме Бельского, в поездку отправились Валерий Гарнец, Юрий Гладунов, Владимир Носов и Константин Чебыкин. Они поехали в зону спецоперации в конце рабочей недели. В пятницу спикер и депутаты Заксобрания также посетили военнослужащих Воздушно-космических сил России. Во время встречи парламентарии передали бойцам гуманитарный груз, собранный совместными усилиями городского парламента, Смольного, фонда "Победа" и петербуржцев. Бельский поблагодарили военных за службу и отметил их профессионализм и мужество.

"ВКС играют ключевую роль в ходе специальной военной операции. Они обеспечивают разведку, прикрывают наши позиции от атак, наносят удары высокоточным оружием. За их профессионализмом — безопасность страны. Гордимся мужеством и мастерством наших бойцов", — писал Бельский.

Депутаты ЗакСа регулярно отправляют гуманитарные грузы бойцам Ленинградского полка и посещают зону специальной военной операции. В начале февраля депутаты доставили гуманитарную помощь жителям Курской и Белгородской областей. Третий груз отправился бойцам в зону специальной военной операции.

