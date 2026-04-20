В ЗакСе обсудили синхронизацию автобусов и электричек в Петербурге

На заседании комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного собрания Петербурга 20 апреля депутаты обсудили синхронизацию автобусов и электричек на пригородных территориях, сообщили в пресс-службе городского парламента. В дискуссии участвовали депутаты Алексей Цивилев, Михаил Барышников, Александр Кущак, Павел Иткин и Дмитрий Павлов.

"Мы видим острую потребность в улучшении координации между различными видами транспорта для удобства петербуржцев," - заявил председатель комиссии Цивилев.

Барышников и Павлов отметили, что многие жители Петергофа, Пушкина, Павловска, Ломоносова и Стрельны предпочитают добираться до центра города на электричке, чтобы не тратить время в пробках. По словам Барышникова, граждане обращались к нему с просьбой синхронизировать расписание автобусов и электропоездов более 14 тысяч раз. Жители города жаловались, что им приходится ждать электричку в течение 20-30 минут. Барышников также подчеркнул, что рядом с вокзалами нужно обеспечить парковки для автомобилистов, желающих проехать на электричке.

В результате заседания депутаты решили, что будут корректировать расписание общественного транспорта вместе с Северо-Западной пригородной пассажирской компанией, Законодательным собранием и комитетом по транспорту. Также Иткин предположил, что представителям Петербурга необходимо сотрудничать с правительством Ленобласти. Так будет проще обеспечить транспортную доступность в тех районах города, которые граничат с регионом, считает Иткин.

Заместитель председателя комитета по транспорту Денис Усанов признал, что синхронизация рейсов общественного транспорта — задача непростая. При этом в ведомстве пообещали начать "точечную настройку" и согласились обрабатывать каждую жалобу, корректируя расписание автобусов.

Цивилев в соцсетях добавил, что в Пушкинском, Курортном и Красносельском районах расписание общественного транспорта уже скорректировали.

