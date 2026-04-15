Полицейские в Петербурге приняли рок-музыканта за журналиста Гордона*

На Московском вокзале 15 апреля система распознавания лиц приняла участника рок-группы "Свобода важнее моды" Дмитрия Галяминских за украинского журналиста Дмитрия Гордона*. После музыканта начали проверять полицейские. Об этом Галяминских рассказал в своих соцсетях. Полицейские остановили музыканта, когда он опаздывал на поезд в Москву.

"Иду сейчас в Питере по Московскому вокзалу, чувствую, за мной кто-то бежит. Ну, думаю, узнали, автограф или фотку хотят. Разворачиваюсь. Подбегают ко мне полицейские и стремительно задерживают. Система распознавания лиц узнала во мне журналиста-террориста... Дмитрия Гордона*. И не только система, один полисмен даже потрогал щетину и волосы на предмет конспирации", - написал Галяминских.

Журналиста Дмитрия Гордона* включили в список террористов и экстремистов в апреле 2022 года. В том же году его внесли в реестр иностранных агентов. В июле 2022 года Гордона* объявили в международный розыск. Летом 2024 года суд приговорил журналиста к 14 годам лишения свободы. Его обвинили в призывах к терроризму и распространении фейков о действиях российской армии.

*Минюст внес Дмитрия Гордона в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента; Дмитрий Гордон внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

