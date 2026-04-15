Дрозденко связал стабильный интернет с победой в СВО

Проблемы с доступом к мобильному интернету связаны с условиями, в которых оказалась Россия с началом СВО, полагает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Своим мнением на этот счет он поделился, выступая 15 апреля с ежегодным отчетом перед депутатами регионального Законодательного собрания.

— Сейчас вы мне возразите, какие цифровые сервисы, дайте стабильный интернет. Но вернемся к первому вопросу, о чем я говорил: приложим все усилия для победы, и будет у нас и мобильный постоянный интернет, а не только кабельный или в зонах Wi-Fi. <...> Мы живем с вами в тепличных условиях, и когда кто-то начинает здесь ставить вопрос по интернету — имейте смелость просто сказать это в лицо, что потерпеть. А что ты сделал для того, чтобы мы приблизили победу и у тебя появился стабильный интернет? — поинтересовался Дрозденко.

Вопросы безопасности губернатор в своем выступлении назвал самыми важными в регионе на текущий момент. Только за первый квартал 2026 года над регионом сбили 243 беспилотника, подчеркнул он.

Дрозденко добавил, что БПЛА запускались для нанесения ущерба экономике региона и вызова паники и социального напряжения вплоть до политических конфликтов. Этих целей противнику добиться не удалось, констатировал он.

— Ничего из того, что ставил перед собой враг, ему достичь не удалось, хотя, конечно же, нам непросто работать в новых условиях, — признал Дрозденко и назвал финансирование программы "Безопасность Ленинградской области" приоритетом на ближайшее время.

В связи с этим губернатор отметил, что в 2025 году Ленобласть потратила более 24 млрд рублей на защиту от беспилотников, формирование контрактных подразделений в зоне СВО и поддержку воинских формирований.

Напомним, Дрозденко и раньше высказывался о проблемах с мобильным интернетом, на которые жалуются местные жители. В начале апреля он заявил, что этот вопрос не входит в сферу его компетенций.

