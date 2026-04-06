Дрозденко о сбоях мобильного интернета: Кнопки, рычага или штурвала у меня нет

Губернатор Александр Дрозденко 6 апреля в прямом эфире регионального телеканала ЛенТВ24 заявил, что не уполномочен контролировать работу и скорость мобильного интернета в Ленинградской области, но пообещал "делать все возможное", чтобы необходимые сервисы работали без перебоев. По его словам, проблемы со связью в регионе происходят из-за мер, принятых силовыми структурами и профильными службами для отражения атак беспилотников и других угроз безопасности.

— Я сам активный пользователь интернета. При всем уважении, я на уровне губернатора Ленинградской области и руководителя оперативного штаба регулировать интернет не могу, и кнопки, рычага или штурвала "открутить" интернет — дать интернета больше или меньше — у меня нет. Будем стараться работать в этих условиях, — сказал Дрозденко.

Так глава региона отреагировал на обращение одного из жителей региона, который пожаловался на перебои в работе мобильного интернета. По словам жителя, в Ленобласти "кроме ВК и MAX, ничего не работает" и наблюдаются сильные сбои и снижение скорости интернета, в связи с чем людям сложно учиться, работать и общаться. Глава региона согласился, что проблема существует и нуждается в решении.

— Моя позиция. Мы все время говорим о том, что мы строим продвинутое цифровое государство. Значит, нам нужно учиться давать интернет и в таких сложных условиях. Надо делать интернет такой, чтобы основные сервисы все-таки работали, — заявил глава региона.

Последние две недели Ленобласть регулярно подвергается мощным атакам БПЛА, из-за которых в частности профильные ведомства и силовые структуры ограничивают скорость мобильного интернета, объясняя это требованиями безопасности. Жители Петербурга и Ленобласти систематически жалуются на перебои со связью и недоступностью мобильного интернета. В качестве решения этой проблемы в Петербурге предложили увеличить число точек городского Wi-Fi.

