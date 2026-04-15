Глава Петростата рассказал о запрете публиковать данные об умерших

Руководитель Петростата Александр Кукушкин во время выступления в Законодательном собрании 15 апреля заявил, что демографические данные о количестве умерших людей и причинах смертности не публикуют по поручению правительства. Об отсутствии таких данных спросила депутат от "Яблока" Ольга Штанникова. Она отметила, что подобная информация необходима для работы организаций, занятых помощью бездомным.

"Данные о бездомных, лицах без определенного места жительства у нас в текущем учете не формировались и не формируется, это не предусмотрено федеральным планом статработ. <...> Что касается умерших и причин смертности, правительством Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о статистике принято решение в отношении ряда показателей демографической статистики о приостановке публикации данных," - сказал руководитель Петростата.

При этом Кукушкин отметил, что демографические данные об умерших формируются. Ведомство опубликует эту информацию, когда перестанет действовать запрет правительства.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что средняя зарплата в Петербурге в 2025 году превысила 120 тысяч рублей. Такие данные привел Кукушкин во время своего выступления.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру