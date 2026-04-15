Главой администрации МО "Смольнинское" стал Дмитрий Данилов

Депутаты МО "Смольнинское" на заседании 15 апреля избрали Дмитрия Данилова главой местной администрации, сообщил муниципальный депутат Павел Смоляк в социальных сетях. До этого Данилов почти четыре месяца руководил МА в статусе исполняющего обязанности главы.

Кандидатуру Данилова поддержали 14 из 15 присутствовавших на заседании муниципальных депутатов. Кроме него на конкурс был допущен еще один претендент. Им стал бывший глава юридического отдела "Смольнинского" Вадим Овчинников.

До ухода прежнего главы МА Дмитрия Путинцева с должности Данилов был его заместителем. В 2014-2019 годах заседал в совете МО "Оккервиль" пятого созыва. На выборах в 2019 году он прошел в советы "Оккервиля" и МО "Невский округ" и в итоге выбрал второй из них. Спустя несколько месяцев он отказался от мандата ради должности главы местной администрации "Невского округа".

Предыдущий глава МА "Смольнинского" Путинцев продержался в своей должности немногим более года. В сентябре 2024 года он был избран депутатом МО "Лиговка-Ямская", но спустя два месяца отказался от мандата ради места главы МА "Смольнинского".

Работа Путинцева в администрации муниципалитета сопровождалась конфликтами с муниципальным советом. Расторгнуть с ним контракт депутаты попытались уже в апреле 2025 года, а в июне обратились с той же целью в суд. Обе попытки не помешали Путинцеву продолжить исполнение обязанностей.

В обоих случаях формальным поводом стало то, что глава МА руководил городской организацией "Всероссийское общество охраны природы" параллельно с деятельностью в муниципалитете. Депутаты сочли это нарушением законодательства, которое, за исключением некоторых случаев, запрещает муниципальным служащим руководить НКО без разрешения нанимателя. В итоге Путинцев подал в отставку в середине декабря.

Андрей Казарлыга / Фото: соцсети Дмитрия Данилова