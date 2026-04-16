Депутат ЗакСа Киселева подала документы на праймериз по 25-му округу

Руководитель региональной общественной приемной "Единой России" и депутат Законодательного собрания Петербурга Елена Киселева подала документы на праймериз по отбору кандидатов на выборы в городской парламент, сообщили 16 апреля в пресс-службе партии. Она собирается баллотироваться от 25-го избирательного одномандатного округа. Киселева представляет его в Заксобрании с 2016 года.

"Более 15 лет я защищаю интересы Колпинского района и считаю, что жизнь колпинцев существенно изменилась. Мы построили 5 дорог, 3 виадука, 2 огромные развязки, у нас появился плоскостной парк. Также построили 9 учреждений здравоохранения, учреждения социальной защиты. Практически в каждом крупном микрорайоне есть детские сады и школы", - сообщила депутат.

Киселева родилась в 1962 году в Ленинграде. Работала провизором-технологом, выступала ведущим специалистом Колпинского района по фармации. Четырежды избиралась в МО "Город Колпино". Депутатом Заксобрания стала в 2011 году.

Одномандатный округ №25 находится в Колпинском районе и включает в себя территории шести МО. Пока она единственный кандидат на праймериз в этом округе.

Праймериз "Единой России" стартовали 11 марта. Предварительное голосование пройдет с 25 по 31 мая. Ознакомиться, кто и по какому округу уже выдвинул свою кандидатуру, можно с помощью интерактивной карты от ЗАКС.Ру.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру