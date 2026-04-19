Новости 19 апреля 2026, 14:06

Только в одном регионе СЗФО пенсия среди работающих превышает 30 тысяч рублей

В феврале 2026 года средняя выплата для работающих пенсионеров превысила 30 тысяч рублей в восьми регионах России, передает 19 апреля ТАСС со ссылкой на данные статистики. Среди регионов СЗФО в топ регионов с самыми высокими пенсиями для трудоустроенных пожилых людей вошла только Мурманская область. Там размер выплаты составил 30,1 тысячу рублей. В среднем по стране работающие пенсионеры получали 23,4 тысячи рублей. 

Самые большие средние выплаты для работающих пенсионеров зафиксировали в Чукотском, Ненецком автоном округах и в Магаданской области. Там размер пенсии составил 38 тысяч рублей, 34,9 тысячи рублей и 33,5 тысячи рублей соответственно. Также в восьмерку регионов с самыми высокими выплатами для работающих пенсионеров вошли Якутия, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Камчатский край.

По данным информагентства, в феврале 2025 года размер средний размер пенсии среди работающих пенсионеров был на 2,5 тысячи рублей меньше.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


