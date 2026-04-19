Частично обрушилось одно из зданий Батенинского жилмассива

Утром 19 апреля в здании детского сада, входящем в Батенинский жилмассив, частично обрушились стены, передает канал "Лесная - Выборгская". Объект расположен в Выборгском районе, на Лесном проспекте, 37л. Территорию рядом со зданием детского сада оградили, на месте происшествия работают сотрудники Росгвардии, МЧС и Ленсвета.

Жилмассив построили в стиле конструктивизм в 1933 году. Комплекс состоит из девяти каменных пятиэтажных зданий. Он считается одним из крупнейших жилых массивов в довоенном Ленинграде. Кроме жилых зданий, в него входили универмаг, баня, детский сад, ясли и прачечная. В XXI веке в домах продолжают жить люди.

Батенинскому жилмассиву присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения в 2019 году. Государственную историко-культурную экспертизу провели по заказу комитета по госконтролю и охране памятников.

В КГИОПе утверждали, что жилмассив сохранился в хорошем состоянии. Но в 2023 году представители комитета имущественных отношений заявили, что здание детского сада находится в неудовлетворительном состоянии и не используется по назначению. Объект планировали восстановить по программе "Рубль за метр". Это инициатива, нацеленная на привлечение инвесторов для восстановления неиспользуемых объектов культурного наследия. Однако детский сад не отреставрировали.

