ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 19 апреля 2026, 16:50

Бельский возложил цветы к памятнику жертвам нацизма в Красном Селе

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский поучаствовал в торжественной церемонии, посвященной Дню памяти жертв геноцида советского народа, сообщили 19 апреля в пресс-службе городского парламента. Спикер возложил цветы к памятнику жертвам нацизма в Красном Селе. Кроме него, в церемонии участвовали вице-губернатор Наталья Чечина, депутат петербургского парламента Андрей Алескеров и глава администрации Красносельского района Ольга Акацевич. 

Бельский также рассказал о Дне памяти жертв геноцида в своих соцсетях. Он отметил, что в Петербурге особенно важно хранить память о подвиге предков.

"Для Петербурга эта тема — личная. Блокада Ленинграда стала тяжелейшим испытанием и одновременно показала, какой невероятной силой и стойкостью обладает наш город. Память об этих днях — навеки в наших сердцах", - подчеркнул спикер Заксобрания. 

Губернатор Александр Беглов утром 19 апреля обратился к петербуржцам и напомнил им о миллионах советских граждан, убитых нацистами. Кроме того, глава города возложил цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище. 

День памяти жертв геноцида отмечается в 2026 году впервые. В 1943 году 19 апреля вышел указ президиума Верховного Совета СССР о мерах наказания для фашистов, виновных в смерти мирных советских граждан. Закон об учреждении новой памятной даты президент Владимир Путин подписал в декабре 2025 года.

Дарья Нехорошева / Фото: Заксобрание Петербурга


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Акацевич Ольга Олеговна
Алескеров Андрей Энверович
Беглов Александр Дмитриевич 
Бельский Александр Николаевич 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама