Бельский возложил цветы к памятнику жертвам нацизма в Красном Селе

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский поучаствовал в торжественной церемонии, посвященной Дню памяти жертв геноцида советского народа, сообщили 19 апреля в пресс-службе городского парламента. Спикер возложил цветы к памятнику жертвам нацизма в Красном Селе. Кроме него, в церемонии участвовали вице-губернатор Наталья Чечина, депутат петербургского парламента Андрей Алескеров и глава администрации Красносельского района Ольга Акацевич.

Бельский также рассказал о Дне памяти жертв геноцида в своих соцсетях. Он отметил, что в Петербурге особенно важно хранить память о подвиге предков.

"Для Петербурга эта тема — личная. Блокада Ленинграда стала тяжелейшим испытанием и одновременно показала, какой невероятной силой и стойкостью обладает наш город. Память об этих днях — навеки в наших сердцах", - подчеркнул спикер Заксобрания.

Губернатор Александр Беглов утром 19 апреля обратился к петербуржцам и напомнил им о миллионах советских граждан, убитых нацистами. Кроме того, глава города возложил цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище.

День памяти жертв геноцида отмечается в 2026 году впервые. В 1943 году 19 апреля вышел указ президиума Верховного Совета СССР о мерах наказания для фашистов, виновных в смерти мирных советских граждан. Закон об учреждении новой памятной даты президент Владимир Путин подписал в декабре 2025 года.

