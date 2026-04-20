"Яндекс" планирует запустить в Петербурге виртуального мобильного оператора

Транснациональная компания "Яндекс" планирует запустить в Петербурге собственного виртуального мобильного оператора летом 2026 года, сообщил 20 апреля "Коммерсантъ" со ссылкой на собственный источник на телеком-рынке. По словам другого собеседника "Ъ", это может произойти "в ближайшие пару месяцев". Источники издания оценивают стоимость мобильного оператора в 2-6 млрд рублей.

По информации канала "Обратная сторона телекома", компания "Хэдвиг", связанная с "Яндексом", приобрела лицензии на оказание услуг связи в Петербурге, Ленинградской области и Московском регионе в начале марта. Источник "Ъ" также считает эти территории основными направлениями работы "Яндекса".

Собеседник "Ъ" уточняет, что у мобильного оператора пока нет названия, однако "Яндекс" уже выбрал сеть "Вымпелкома" и модель Medium MVNO (Mobile Virtual Network Operator) для реализации проекта. На этой модели уже базируются операторы Т-Банка и Альфа-банка. Medium MVNO предполагает предоставление услуг связи под собственным брендом, однако использует инфраструктуру хост-оператора. При этом виртуальный оператор управляет основными бизнес-процессами. По сведениям источников издания, "Яндекс" собирается взять на себя всю продуктовую часть проекта: биллинг, продажи, разработку, тестирование, кастомизацию и рекламу.

Запуск виртуального мобильного оператора позволит "Яндексу" усилить позиции на рынке за счет увеличения количества данных о пользователях, развитой экосистемы внутри сервисов и персонализации рекламы, утверждают эксперты издания. По словам одного из источников, сегмент аудитории "Яндекса", состоящий преимущественно из обеспеченной молодежи в крупных городах России, позволит компании освоиться на рынке услуг связи. Другой собеседник "Ъ" считает, что окупаемость продукта настанет только через 3-5 лет, а получение на рынке операторов доли более 5% является трудной для достижения целью.

