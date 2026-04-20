Ввод КПО "Рахья" в Ленобласти перенесли на 2028 год

В Ленинградской области перенесли запуск комплекса по переработке отходов "Рахья" на второй квартал 2028 года, сообщили 20 апреля "Ведомости Северо-Запад" со ссылкой на представителя "Управляющей компании по обращению с отходами Ленинградской области" (УКООЛО). Изначально КПО "Рахья" планировали ввести в эксплуатацию в 2027 году.

В управляющей компании изменение сроков ввода комплекса объяснили необходимостью уточнить градостроительные и земельно-правовые параметры. Представитель УКООЛО заявил, что строительство комплекса находится на начальной стадии, а управляющей компанией собран весь пакет необходимой документации. Сейчас строительство КПО "Рахья" находится на начальном этапе. Его планируют завершить в четвертом квартале 2027 года.

Стоимость объекта выросла с 6,9 до 9,2 млрд рублей. По информации УКООЛО, строительство комплекса профинансируют с помощью субсидий региона, средств управляющей компании и заемных средств ППК "Российский экологический оператор".

Предполагается, что КПО "Рахья" станет перерабатывать до 300 тысяч тонн отходов в год. Он возьмет на себя задачу по обработке твердых коммунальных отходов из Всеволожского и Кировского районов Ленобласти. В состав комплекса "Рахья" войдет линия компостирования мощностью до 88,5 тысячи тонн и объект захоронения фракций, не пригодных для дальнейшей переработки, мощностью 120,5 тысячи тонн.

В конце марта 2026 года в Выборгском районе Ленобласти открылся комплекс по переработке отходов "Островский". Предприятие обрабатывает 600 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. К 2027 году власти региона планируют ввести в эксплуатацию КПО "Новоселки". В августе 2025 года "Российский экологический оператор" выделил на строительство этого комплекса 17,2 млрд рублей.

