В Ленобласти открылся комплекс по переработке отходов "Островский"

Новый комплекс по переработке отходов (КПО) "Островский" начал работать в Выборгском районе Ленинградской области 24 марта, сообщили в пресс-службе Смольного. На открытии присутствовали губернатор Петербурга Александр Беглов, глава Ленобласти Александр Дрозденко, вице-губернатор Алексей Корабельников, курирующий работу комитета по по природопользованию, и заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

"Работая в рамках единой агломерации, мы ввели сегодня самый современный в России комплекс переработки отходов. Теперь Петербург досрочно выполняет поручение президента в рамках национального проекта "Экологическое благополучие" – 100% твердых коммунальных отходов отправлять на обработку, вдвое снизить объём захоронения на полигонах, использовать вторично 25% отходов", - заявил Беглов.

Дрозденко, в свою очередь, в соцсетях поблагодарил компанию АО "Невский экологический оператор", которая участвовала в создании КПО "Островский".

Также к церемонии открытия предприятия присоединились председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Александр Двойных и генеральный директор публично-правовой компании "Российский экологический оператор" Ирина Тарасова.

КПО "Островский" будет принимать около 600 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год. К ним относятся остатки еды, пластиковые упаковки, одежда, обувь, мебель, сантехника и другие предметы быта. Предполагается, что 70% ТКО направят на производство топлива и технического грунта. Большая часть оборудования, которое будут использовать на предприятии, произведено в России.

В 2022 году в Ленобласти открылся комплекс по переработке отходов "Волхонка". Предприятие также обрабатывает 600 тысяч тонн ТКО в год. К 2027 году власти планируют ввести в эксплуатацию следующий КПО - "Новоселки". В августе 2025 году Российский экологический оператор выделил на строительство этого комплекса 17,2 млрд рублей.

