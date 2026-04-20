Ларьки у сгоревшего кинотеатра "Слава" обязали демонтировать до конца июля

Владельца территории возле сгоревшего кинотеатра "Слава" обязали демонтировать ларьки рядом со зданием до 30 июля 2026 года, сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) 20 апреля. После пожара собственник сдал территорию в аренду, возле бывшего кинотеатра появились торговые точки. Но владелец не согласовал внешний вид ларьков с ГАТИ, из-за чего ведомство выписывало ему штрафы и направляло дела в суд.

По данным представителей инспекции, владелец территории планировал разорвать договор аренды, однако торговцы отказались освободить территорию. ГАТИ неизвестно, продолжают ли арендаторы платить собственнику деньги. Владелец обратился в суд, который постановил арендаторов покинуть территорию рядом с бывшим кинотеатром, но ситуация не изменилась.

"ГАТИ установила поставщика электроэнергии в торговые объекты и направила письмо в "Россети Ленэнерго" с просьбой проверить законность подключения. Также до 30 июля собственник должен исполнить требование предписания демонтировать торговые объекты," - доложили в ведомстве.

Также представители ГАТИ добавили, что при бездействии бизнесмену грозят новые штрафы.

Кинотеатр "Слава" выставили на продажу за 380 млн рублей в сентябре 2025 года. Здание сгорело в сентябре 2023 года. Как установили следователи, причиной пожара стала неисправная проводка.

