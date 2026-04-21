Депутат Иванова встретила Остапа Бендера в Пятигорске

Глава фракции КПРФ в Законодательном собрании Петербурга Ирина Иванова проводит отпуск в Ставропольском крае. В частности, в Пятигорске. Парламентарий поделилась со своими подписчиками впечатлениями от посещения местной достопримечательности – природного колодца Провал. В соцсетях она опубликовала фото на фоне скульптуры персонажа романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев" Остапа Бендера.

"Целый день провела в Пятигорске. Прекрасный день, прекрасный город, воздух, горы, минеральная вода и огромное количество достопримечательностей, связанных с нашими великими поэтами, классической литературой и кинематографией", - написала Иванова.

Во время визита коммунистки площадь у Провала слегка затопило "сероводородной водной массой" (отметим, вода в таких источниках отличается специфическим запахом). Петербурженка решила не подвергать обувь испытаниям и прошлась там босиком. Судя по фотографии, другие туристы ее примеру следовать не стали. Сейчас в Пятигорске температура воздуха не сильно отличается от петербургской — около 9 градусов.

Озеро Провал является природным колодцем карстово-тектонического происхождения и находится на южном склоне горы Машук в Пятигорске. В 2008 году у входа в пещеру установили скульптуру "идейного борца за денежные знаки" Остапа Бендера, изобразив его с билетами в руке и стулом, за которым он охотился в романе. По сюжету книги авантюрист решает заработать, продавая билеты на вход в пещеру озера Провал.

