РБК: Минпромторг установил размер техсбора на ноутбуки и смартфоны

Министерство промышленности и торговли России разработало размер, порядок и сроки выплаты технологического сбора с продавцов средств связи, сообщил РБК 21 апреля со ссылкой на постановление и распоряжение правительства. Согласно проекту министерства, обязательства по платежам за электронику лягут на поставщиков и производителей оборудования. Сбор начнут взимать с продавцов ноутбуков, смартфонов и других средств связи с 1 сентября 2026 года, утверждает РБК.

По сведениям издания, за ноутбук установят сбор в 500 рублей, а за смартфон — 250 рублей. За телефон проводной связи с беспроводной трубкой Минпромторг планирует установить платеж в размере 100 рублей, за другие телефонные аппараты — 25 рублей. В дальнейшем список электроники для технологического сбора расширят, пишет РБК.

Издание уточняет, что оплата техсбора станет необходимостью для допуска продукта к продажи. Специальная программа, контролирующая процесс сбора, станет присылать информацию о необходимости внести платеж в течение трех дней после уведомления от поставщика или производителя о реализации товара и введения продукта в оборот. Оплатить сбор можно будет за 10 дней после получения уведомления.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру