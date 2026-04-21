Депутат Павлов обратился к Дрозденко с просьбой помочь приюту "Друг"

Лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Петербурга Дмитрий Павлов 21 апреля обратился к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко с просьбой дать приюту для животных "Друг" во Всеволожске дополнительную отсрочку в три месяца для завершения переезда. По словам депутата, приют находится в критической ситуации и не может срочно найти новое помещение для бездомных кошек и собак.

"Приют, где содержатся 120 собак и 18 кошек, много лет работал во Всеволожске, но после отказа в продлении аренды оказался под угрозой срочного выселения. <...> В этой ситуации считаю необходимым дать дополнительную отсрочку, чтобы завершить переезд спокойно, организованно и без риска для животных", - говорится в сообщении депутата.

Павлов отметил, что приюту необходимо не только переехать в короткие сроки, но и обеспечить безопасность всем животным, находящимся на попечении организации. По информации депутата, приюту обещали посодействовать в поиске нового участка, однако ни один из предложенных вариантов владельцам фонда не подошел. Сейчас приют старается переехать своими силами, однако ему требуется дополнительное время, считает Павлов. Судя по информации с сайта приюта, за 10 дней необходимо перевезти 116 собак и 18 кошек.

Некоммерческая организация "Благотворительный фонд "Друг" работает в Петербурге и Ленобласти с 2008 года. На попечении приюта находятся порядка 300 животных. В 2013 году владельцы фонда арендовали участок во Всеволожске. В 2019 году районная администрация отказала приюту в продлении договора. В 2021 году администрация Всеволожского района подала иск о выселении фонда в суд, однако владельцы приюта добились отсрочки до 20 апреля 2026 года.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру