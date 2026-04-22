Новости 22 апреля 2026, 10:47

ЗакС отправил в кабмин инициативу о едином поставщике питания в школах

ЗакС отправил в кабмин инициативу о едином поставщике питания в школах

Петербургское Заксобрание 22 апреля окончательно утвердило проект федерального закона о наделении регионов полномочием по созданию централизованного поставщика питания для образовательных учреждений, передает корреспондент ЗАКС.Ру. В случае поддержки инициативы в правительстве России документ внесут на рассмотрение Государственной думы. Предполагается, что после принятия нормы питание петербургских школьников сможет поставлять подконтрольная Смольному структура. Сейчас школы заключают договоры на организацию питания с частными подрядчиками.

Законопроект, по заявлением авторов, подготовлен для повышения качества питания в школах. В последние годы, отмечается в пояснительной записке, неоднократно в столовых находили испорченные продукты. Кроме того, подобная мера может дать руководству школ больше возможностей для оперативного решения вопросов, связанных с питанием.

Инициативу поддержали в первом чтении на заседании 8 апреля. Поправки предлагается внести в федеральные законы "Об образовании" и "О качестве и безопасности пищевых продуктов". Документ подготовил единоросс Денис Четырбок.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


