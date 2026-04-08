ЗакС попросит Госдуму дать регионам полномочия по организации питания в школах

Законодательное собрание Петербурга поддержало в первом чтении проект федерального закона о наделении властей субъектов полномочием по организации питания в школах. Сейчас, отмечают авторы инициативы, руководство образовательных учреждений не может оперативно решать организационные вопросы.

Поправки собираются внести в законы "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и "Об образовании". Инициативу подготовил единоросс Денис Четырбок. Предполагается, что региональные власти смогут создать профильную организацию, которая будет заниматься питанием в образовательных учреждениях в рамках государственного задания.

Депутат Четырбок отметил, что нынешняя система допускает привлечение сторонних организаций для приготовления пищи для школьников.

"Подобная практика может приводить к обеспечению обучающихся некачественным питанием, а также к росту нарушений порядка и сроков поставки питания. Например, в ряде общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга в 2024 году в коммерческих буфетах были обнаружены просрочка и отсутствие документации на продукты. Организация питания данными образовательными организациями осуществлялась путем заключения контракта с убыточной коммерческой организацией", – говорится в пояснительной записке.

По словам парламентария, если Госдума поддержит предложение, Петербург смог бы развернуть собственную профильную организацию на базе существующих структур. Он подчеркнул, что речь идет лишь о праве регионов, а не обязанности. При этом в некоторых регионах в прошлые годы ряд субъектов уже провел эксперимент по созданию единой организации, который показал положительный результат. В том числе и финансовый.

Законопроект вызвал сомнения у депутата Михаила Амосова. Ему кажется, что создание единой структуры может спровоцировать коррупционные риски. Четырбок призвал коллегу думать оптимистично и вспомнил про презумпцию невиновности.

