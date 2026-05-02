Беглов поздравил петербуржцев с Днем ветерана труда

Губернатор Петербурга Александр Беглов 2 мая обратился к петербуржцам по случаю празднования Дня ветерана труда. Глава города подчеркнул значимость вклада тружеников тыла в победу в Великой Отечественной войне и пожелал обладателям почетного звания здоровья, благополучия и новых успехов. Текст поздравления опубликован на сайте Смольного.

"Ветераны труда — история Санкт‑Петербурга. Их профессионализм, стойкость, верность избранному пути — пример для молодого поколения. <...> Благодарю всех за вклад в развитие нашего города и страны, за пример ответственности и преданности отечеству. Желаю здоровья, благополучия, успехов во всем", — цитируют Беглова в пресс-службе городской администрации.

С поздравлениями к ветеранам труда также обратился спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский. Он отметил вклад блокадников, работавших в период Великой Отечественной войны на предприятиях и производствах города, а также пожелал ветеранам труда здоровья и новых успехов.

"Сегодня в Петербурге сотни тысяч ветеранов труда, и для нас огромная честь быть рядом с ними. Брать пример, перенимать опыт и, конечно, оказывать ответное внимание — от лица всего благодарного города. С Днем ветерана труда всех причастных", — написал Бельский в своих соцсетях.

День ветеранов труда отмечается в Петербурге с 2019 года. Город стал первым регионом, в котором официально закрепили праздничную дату. Почетное звание "Ветеран труда" присваивается за заслуги в труде и многолетнюю службу. По словам Беглова, звания "Ветеран труда" удостоены более 350 тысяч жителей Северной столицы. Кроме того, 25 петербуржцев являются полными кавалерами ордена Трудовой Славы, а также носят звания "Герой Социалистического Труда" и "Герой Труда Российской Федерации".

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру