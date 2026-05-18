Ленобласть на ПМЭФ намерена подписать соглашений на 300 млрд рублей

Делегация Ленинградской области планирует заключить более 20 соглашений на общую сумму инвестиций в 300 млрд рублей в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщила 18 мая пресс-служба правительства региона. По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, власти региона рассчитывают привлечь средства в промышленность, логистику, туризм и жилищное строительство, а также подписать ряд социальных и цифровых соглашений.

"Привык оперировать фактами. За последние четыре года на полях Петербургского международного экономического форума мы подписали инвестиционных соглашений на 3 триллиона рублей. [...] В этот раз держим марку. Но главная интрига не в общей сумме, а в том, куда именно придут эти деньги и чьи жизни они изменят", — цитируют Дрозденко в пресс-службе правительства Ленобласти.

На ПМЭФ делегация из Ленобласти представит контракты о строительстве производственно-складского комплекса металлических конструкций во Всеволожском районе, расширении переработки фруктов и орехов в Ломоносовском районе, модернизации стекольного производства в Лужском районе, а также создание мультитемпературных распределительных центров, способных обслуживать до 125 грузовых машин в сутки.

Ленобласть предложит инвесторам проект строительства гостинично-оздоровительного комплекса на 913 номеров, создание инфраструктуры для лыжного спорта, веломаршрутов и трейлраннинга, а также круглогодичного курорта с аквапарком площадью 8 тысяч квадратных метров и горнолыжным центром. В отрасли жилья регион предложит ряд соглашений по комплексному развитию территорий в Гатчинском, Всеволожском и Ломоносовском районах.

Делегация намерена заключить контракт о внедрении электронных сертификатов и расширении возможностей Единой карты "Ленинградская". Также в пакет соглашений войдут инициативы, связанные с патриотическим воспитанием молодежи, развитием студотрядов и сохранением памяти погибших защитников Отечества.

"Стенд-маяк уже монтируется, а мы дошлифовываем последние страницы контрактов. Ждите новостей с полей ПМЭФ. Ленинградская область снова покажет, как большие деньги превращаются в комфорт для людей", — приводят слова Дрозденко в пресс-службе правительства региона.

В 2025 году правительство региона смогло заключить 34 инвестиционных соглашения на 740 млрд рублей в рамках ПМЭФ. Ленобласть подписала контракты с шестью российскими регионами, в том числе с Курской областью, ЛНР и Республикой Марий Эл. В 2026 году форум пройдет с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном пространстве "Экспофорум".

