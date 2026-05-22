Беглов выступил на 60-м заседании Межпарламентской ассамблеи стран СНГ

Губернатор Александр Беглов 22 мая выступил на 60-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств в штаб-квартире организации в Таврическом дворце. В пленарном заседании поучаствовал председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский. Мероприятие прошло под руководством спикера Совета Федерации, главы Совета МПА СНГ Валентины Матвиенко. Она поблагодарила правительство города за гостеприимство и совместную работу с Содружеством. Заседание приурочили к 35-летию СНГ.

"Уверен, юбилейный год станет не только точкой подведения итогов, но и даст старт новым проектам Содружества. Петербург готов к такой работе", – приводят слова Беглова в пресс-службе городской администрации.

В своей речи Беглов оценил сотрудничество Северной столицы и Межпарламентской ассамблеи в сфере здравоохранения, культуры, образования, молодежной политики и науки, а также отметил вклад организации в развитие гуманитарного и экономического взаимодействия между странами, разработку социальных и инвестпроектов.

Бельский, в свою очередь, отметил результаты ассамблеи по развитию законотворчества и единого правового языка между государствами. По его словам, межпарламентская работа позволяет странам - участницам СНГ эффективно обмениваться опытом правового регулирования сфер экономики, политики, культуры, защиты семьи и технологий.

Межпарламентская ассамблея СНГ формируется из парламентских делегаций стран‑участниц. Члены этих делегаций назначаются либо избираются соответствующими национальными парламентами. Организационное обеспечение работы ассамблеи возложено на ее Совет. В ноябре 2011 года председателем Совета стала Валентина Матвиенко. В Содружество входят делегации России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Таджикистана и Узбекистана.

