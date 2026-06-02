Депутат Павлов помог найти сбежавшую кошку на территории Академии МВД

Лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Петербурга Дмитрий Павлов решил посодействовать в поисках пропавшей домашней кошки. О результатах спасательной операции депутат доложил своим подписчикам в социальных сетях. Животное обнаружили на территории Академии МВД после того, как парламентарий обратился к руководству учебного заведения о предоставлении пропуска на режимный объект.

С просьбой поучаствовать в поисках питомца к Павлову обратилась жительница Петербурга, хозяйка кошки по кличке Шани. По словам девушки, питомец испугался уличного шума и сбежал. Она решилась попросить помощи у депутата, поскольку он сам столкнулся с похожей ситуацией — ранее у него пропала кошка по кличке Дуся.

"Я хорошо помню это чувство тревоги, надежды и бесконечных поисков. И знаю, насколько огромную роль в такие моменты играет поддержка людей, тех, кто не проходит мимо чужой беды. Именно благодаря неравнодушию моя кошка тогда вернулась домой", — написал Павлов.

Депутат отметил, что девушка шесть дней самостоятельно искала своего питомца. Она расклеила объявления, разместила сообщения в социальных сетях и привлекла волонтеров, однако это не помогло найти Шани. Последним местом, где могла прятаться сбежавшая кошка, являлась территория Академии МВД. Павлов обратился к руководству учебного заведения и добился оперативной выдачи пропусков. По словам парламентария, менее чем через два часа хозяйка питомца вместе с его помощником смогли попасть на территорию академии и найти животное в подвале одного из зданий.

Павлов поблагодарил руководство Академии МВД за содействие и оперативное решение вопроса. Он также призвал своих подписчиков к внимательности, неравнодушию и заботливому отношению к окружающим, которые нуждаются в помощи.

Депутатская кошка Дуся пропала после прогулки в поселке Солнечное в конце сентября 2025 года. Тогда питомца искали 10 дней. Вернуть животное помог неравнодушный петербуржец. Помимо Дуси у Павлова также проживают кот Марк и овчарка Вольт, с которым депутат периодически выходит на пробежки.

