"Дуся — дома!": Депутат Павлов нашел свою кошку

Лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Петербурга Дмитрий Павлов 28 сентября сообщил в своих соцсетях, что его кошка Дуся нашлась. Питомца искали 10 дней. За время поисков Дуся проголодалась и похудела, добавил Павлов. Вернуть животное помог неравнодушный петербуржец Никита.

- Спасибо всем, кто не остался равнодушным, потому что, действительно, домашние питомцы много значат для хозяев. Спасибо всем, кто позвонил в эти дни. Правда, это были кошки похожие, но не Дуся, – обратился Павлов к подписчикам.

Петербуржец, который нашел Дусю, позвонил депутату накануне. Павлов не стал уточнять о вознаграждении за помощь в поисках. Ранее в своих соцсетях парламентарий пообещал вознаграждение за достоверную информацию о местонахождении Дуси.

Об исчезновении кошки Павлова стало известно 21 сентября. Питомец сбежал из дома 17 сентября. Парламентарий объявил клич о поиске в своих социальных сетях. Теперь компания депутатских питомцев воссоединилась. Кроме Дуси, у Павлова есть кот Марк и овчарка Вольт.

Константин Леньков / Фото: Дмитрий Павлов