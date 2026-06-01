Новости 1 июня 2026, 18:30

Депутаты ЗакСа передали благотворителям сборы от спектакля со своим участием

Сумма сборов от благотворительного спектакля "Обыкновенное чудо" с участием депутатов Законодательного собрания и Государственной думы превысила 2 млн рублей, рассказали в пресс-службе городского парламента. Деньги передали 1 июня представителям благотворительных организаций.

Благотворительный мюзикл поставили в конце апреля на сцене петербургского театра "Визави". В числе актеров выступили депутаты ЗакСа Антон Рудаков, Вера Сергеева и Константин Чебыкин, а также депутат Госдумы Николай Валуев. Режиссером стал Павел Каштанов, который ранее уже ставил спектакль с участием петербургских парламентариев.

"Событие собрало более 1 000 зрителей за два дня. Сегодня в нашей стране, как и во всем мире, отмечается День защиты детей, и крайне символично, что собранные от благотворительного спектакля средства будут переданы общественным организациям, которые занимаются развитием и поддержкой детей", — рассказал Чебыкин на подведении итогов в Мариинском дворце.

Собранные средства предназначались благотворительным организациям, в том числе фонду помощи людям с онкологией "Не напрасно" и студии "Да", в которой занимаются дети и взрослые с особенными потребностями. Сертификаты передали генеральному продюсеру Милане Левченко и представителям организаций.

В сентябре 2025 года Каштанов поставил в театре "Балтийский дом" спектакль "Гостиница Астория" с участием Сергеевой и Чебыкина, а также Александра Малькевича, который тогда еще заседал в ЗакСе. В тот раз удалось собрать 3 млн рублей, их передали на строительство храма святой Нины во Фрунзенском районе Петербурга.

Андрей Казарлыга / Фото: Законодательное собрание


