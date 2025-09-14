Организаторы спектакля с участием депутатов ЗакСа передали 3 млн рублей на храм

Сертификат на 3 млн рублей передали организаторы спектакля "Гостиница "Астория" на строительство храма святой Нины во Фрунзенском районе Петербурга, сообщил 14 сентября депутат Законодательного собрания Константин Чебыкин. По его словам, сумму удалось собрать на поступления от зрителей и неравнодушных людей.

"Организаторы мероприятия, проникнувшись важностью сохранения памяти о блокаде, передали настоятелю Андреевского собора, иерею Артемию, сертификат на впечатляющую сумму — 3 миллиона рублей", — написал Чебыкин в своем telegram-канале.

К посту депутат приложил фотографию, на которой запечатлен настоятель Андреевского собора на Васильевском острове иерей Артемий с сертификатом в руках. Рядом со священником стоит Чебыкин в компании коллеги, депутата ЗакСа Анастасии Мельниковой.

Чебыкин выразил уверенность, что собранные средства станут весомым вкладом в строительство храма.

Показ спектакля "Гостиница "Астория" по пьесе Александра Штейна состоялся 8 и 9 сентября на сцене Балтийского дома. В постановке участвовали непрофессиональные актеры, в том числе депутаты Заксобрания. Ими стали Чебыкин, Александр Малькевич и Вера Сергеева. Кроме них, на подмостки вышли глава архивного комитета Петр Тищенко и начальник управления садоводства и огородничества Андрей Лях.

Организатором спектакля выступил благотворительный фонд "Необыкновенное чудо". Собранные средства сразу пообещали направить на строительство храма святой Нины на пересечении Бухарестской улицы и Козловского переулка. О том, как прошла постановка, читайте в материале ЗАКС.Ру.

