Новости 13 сентября 2025, 12:07

Проект обновленной стратегии развития Петербурга до 2035 года внесен в парламент

Проект обновленной стратегии развития Петербурга до 2035 года внесен в парламент

Губернатор Александр Беглов внес на рассмотрение Законодательного собрания законопроект "О Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года". Документ появился в базе городского парламента, обратил внимание ЗАКС.Ру. 

Проект стратегии был представлен на заседании правительства города 26 августа. Она определяет примерный план, по которому Петербург должен развиваться будущие десять лет в разрезе наиболее востребованных направлений: роста экономики, совершенствования транспортной инфраструктуры, научно-технического развития и других областей. Также в стратегию включена губернаторская программа "10 приоритетов развития Санкт‑Петербурга до 2030 года". 

Документ в своей первой редакции был принят еще в 2019 году. Так, согласно обновленной версии стратегии, доходы Петербурга к 2035 году составят 2,9 трлн рублей, а зарплаты горожан вырастут в среднем до  268 тысяч рублей. Там же, в стратегии, прописаны планы по строительству 16 станций метро

Первое заседание петербургского парламента после летнего перерыва состоится 17 сентября. В скором времени Заксобрание приступит к рассмотрению законопроекта о бюджете Петербурга на 2026 год. Смольный планирует внести проект закона о бюджете на предстоящую трехлетку 10 октября. 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


