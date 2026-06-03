Депутаты ЗакСа приняли проект обращения к Патрушеву о поддержке рыболовов

На заседании Законодательного собрания Петербурга 3 июня депутаты в первом чтении приняли проект обращения к заместителю председателя правительства России Дмитрию Патрушеву о поддержке рыболовецких предприятий. Парламентарии хотят разрешить предпринимателям размещать оборудование для ловли рыбы на государственных и муниципальных земельных участках без их предоставления и установления сервитута.

В соответствии с нынешним законодательством рыболовецким предприятиям нужно предоставлять землю в аренду. При этом ловлей рыбы в Петербурге занимаются небольшие компании и индивидуальные предприниматели, которые не размещают на территориях масштабных сооружений. Им, по мнению депутатов, будет удобнее использовать оборудование без предоставления земли и установления сервитута.

"Данный порядок предусматривает более простую и доступную для рыболовецких предприятий процедуру получения права пользования земельными участками", - говорится в тексте обращения.

К оборудованию, которое предприниматели смогут использовать на земельных участках без установления сервитута, депутаты отнесли временные конструкции для добычи, приемки, хранения, обработки рыбы, производства рыбной продукции, а также ремонта маломерных судов и орудия лова.

Авторами проекта обращения выступили депутаты Ирина Иванова, Денис Четырбок и Марина Шишкина. Они также подчеркнули, что правом размещать оборудование без предоставления земли и установления сервитута уже обладают предприятия, которые занимаются рыбоводством.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру