На ПМЭФ представили российский автомобиль премиум-класса SENAT 900

На полях Петербургского международного экономического форума 4 июня губернатору Александру Беглову и заместителю председателя правительства России Денису Мантурову представили российский автомобиль премиум-класса SENAT 900. Они нажали на символическую кнопку и дали старт серийному производству автомобиля. На торжественном мероприятии также присутствовали председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин.

Новый автомобиль будут производить на бывшей площадке Toyota в Шушарах. Участники форума могли увидеть на экране, как с конвейера сошли первые машины. Беглов подчеркнул, что за 2025 год производство автомобилей в Петербурге выросло в четыре раза.

"Перезапуск производства на площадке в Шушарах – это не просто открытие конвейера. Мы возрождаем традиции инженерного мастерства, передаем эстафету новым поколениям конструкторов, технологов и рабочих. [...] Запуск "Сената 900" даст новый импульс развитию отрасли и экономики города в целом", - также отметил губернатор.

Новый автомобиль будет стоить примерно 12 млн рублей. Его длина превышает 5 метров. Автомобиль может разгоняться до 100 км в час за 6,5 секунды.

Беглов заявил о перезапуске автомобильного завода Toyota в Шушарах в апреле. Глава города также сообщил, что в 2026 году перезапустят все автозаводы в Петербурге, ранее оставленные иностранными компаниями.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный