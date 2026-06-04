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Новости 4 июня 2026, 17:07

С 22 июня запретят посадку вертолетов у Петропавловской крепости

фото ЗакС политика С 22 июня запретят посадку вертолетов у Петропавловской крепости

В Петербурге с 22 июня до конца 2026 года запретят посадку вертолетов на площадке на Заячьем острове в Петроградском районе. Соответствующий проект постановления губернатора Александра Беглова опубликован 4 июня на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы. Меры приняли для обеспечения общественной безопасности. 

"Запретить с 22.06.2026 по 31.12.2026 осуществление взлетно-посадочных операций для вертолетов с/на посадочную площадку "Петропавловская крепость" с координатами Ш-59°57′05″С Д-030°18′50″В, расположенную на О. Заячий", - сообщают в проекте постановления.

Запрет не будет распространяться на воздушные суда федеральных органов исполнительной власти, суда государственной авиации, а также вертолеты гражданской авиации, с помощью которых выполняется работа по оказанию медицинской помощи или выполнению гособоронзаказа. Ответственным за исполнения постановления собираются назначить вице-губернатора Петербурга Игоря Потапенко.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Потапенко Игорь Васильевич






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