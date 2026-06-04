На сессии Малофеева поспорили о многопоколенных семьях

Дискуссия о желании россиян жить большими семьями произошла 4 июня на сессии ПМЭФ "Малоэтажная и многодетная Россия", модератором которой выступил основатель "Царьграда" Константин Малофеев. Стороны не сошлись во мнениях насчет того, насколько актуальной выглядит такая постановка вопроса в наши дни. Само мероприятие было посвящено поиску решений для переселения россиян в частные дома с целью увеличения рождаемости.

Причиной для спора послужила позиция социолога Татьяны Ростовской, предложившей "поставить во главу угла" многопоколенную семью — то есть такую, где совместно проживают представители сразу нескольких поколений. Поддержка подобных семей, занимающих вместе загородный земельный участок, позволила бы улучшить демографические показатели, считает она. В поддержку этого она отметила, что бабушки и дедушки могли бы заниматься внуками и приусадебным хозяйством.

— Я считаю, что сегодня нельзя выталкивать наши молодые семьи из родительской семьи. Сегодня пришло время, когда надо их, наоборот, собирать воедино. Потому что молодая семья, она неустойчива, посмотрите на нашу разводимость. Они не успели создать семью, у них уже разводы. Потому что нет рядом старших, — заявила Ростовская.

С таким мнением не согласился архитектор Дмитрий Климов, который усомнился в желании повзрослевших детей жить с родителями на селе. В стране идет активная урбанизация, за городом проживают только 25% жителей России. Вернуться ко временам Российской империи, когда большинство проживало в деревне, а рождаемость была высока, сейчас невозможно, заявил он. Обеспеченность жильем еще не гарантирует рождаемость, продолжил спикер и сослался на пример Швеции и Финляндии, где обеспеченность квадратными метрами одна из самых высоких в Европе, а рождаемость — одна из самых низких.

— Еще прооппонирую к тому, что нужно вернуться к традиционной семье и что родители хотят жить с детьми. А дети хотят ли жить с родителями? 80-90% новых, как вы сказали, брачующихся пар, они хотят выделиться в отдельное хозяйство и жить самостоятельно. И ни в коем случае не под дамокловым мечом старшего поколения, — высказался Климов.

На слова архитектора взялся отвечать Малофеев. Как и оппонент, он решил обратиться к зарубежному опыту и привел в пример США середины XX века, где "вспять повернулась" урбанизация, и жители многоквартирных домов стали переезжать за город.

— Из бараков пролетариат стали расселять в эти маленькие картонные, но собственные дома, создавая из них собственников со своими участками. Тогда родились эти замечательные образы субурбанизации, предместий, школ, скулбасов, приходов, церквей, в которые они ходили, и СКР [суммарный коэффициент рождаемости] пошел вверх. И это на протяжении 20 лет в Америке продолжалось, до самой сексуальной революции с рок-н-роллом, наркотиками, и тогда этот процесс затормозился, — ответил Малофеев, попутно вспомнив о сериалах и постерах в стиле пин-ап, которые "глорифицировали домохозяек с тремя-четырьмя детьми". Заниматься переселением в села должно, по мысли спикера, государство.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру