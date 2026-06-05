Петербург занял третье место в рейтинге инвестпривлекательности регионов

По итогам 2025 года Петербург занял третью позицию в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, подготовленном Агентством стратегических инициатив. Презентация состоялась 5 июня в рамках ПМЭФ. Годом раньше Петербург был шестым.

Первое место досталось Москве и Татарстану, второе место разделили Московская и Нижегородская области. Третье место, помимо Петербурга, заняли Башкирия и Сахалинская область.

Комментируя результаты рейтинга, губернатор Александр Беглов заявил, что получить "бронзу" Петербургу удалось " с помощью нашего президента Владимира Владимировича Путина и правительства Российской Федерации". Без их поддержки привлекательность города для предпринимателей была бы, по его мнению, меньше.

В своем выступлении Беглов отметил важность привлечения "умных инвестиций" для развития существующей промышленности. Попутно он поделился рецептами взаимодействия с бизнесом.

— Это как садовник: чем больше ухаживаешь за деревом, тем больше получаешь плодов. Так и за инвестором. Нужно создавать условия, чтобы он пришел. Чтобы он доверял. А он доверяет тогда внутри любого региона слаженная работа всех органов власти, в том числе и федеральных. Это важно. Законодательная власть, местное самоуправление, исполнительная власть, федеральные структуры должны работать как одна единая команда, — заявил губернатор.

Беглов сообщил, что в смольном дают "прямой телефон" для крупных инвесторов. Это нужно, чтобы, в случае возникновения сложностей, предприниматели могли обратиться за помощью напрямую, "обходя разные барьеры".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру