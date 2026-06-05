Путин предложил отложить снижение порога НДС

Президент Владимир Путин 5 июня во время своего выступления на ПМЭФ-2026 5 июня выступил с инициативой отложить дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС по упрощенной системе налогооблажения. Сейчас он находится на уровне 20 млн рублей.

— Мы подробно обсуждали этот вопрос с представителями бизнес-сообщества, с председателем правительства. Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки, — заявил Путин.

На этом моменте зал начал аплодировать. Глава государства решил прокомментировать реакцию аудитории.

— Я так и знал, что в этом месте обязательно реакция зала будет, — сказал президент.

Путин не уточнил, на какой срок предлагается сохранить действующий лимит. Для реализации инициативы правительству и депутатам Госдумы он поручил подготовить соответствующие поправки в законодательство. Также он призвал разработать дополнительные меры поддержки для предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в производственном секторе.

Осенью 2025 года были утверждены изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие поэтапное снижение порога выручки для плательщиков НДС. С начала 2026 года лимит уменьшили с 60 до 20 млн рублей. Далее планировалось его дальнейшее сокращение: до 15 млн рублей в 2027 году и до 10 млн рублей в 2028 году.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру