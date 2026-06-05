Россия никогда не отгораживалась от остального мира, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 5 июня. Он приветствовал участников мероприятия, прибывших из стран Запада.

— Мы здесь видим официальных уже представителей Соединенных Штатов, я знаю, что есть и представители европейских стран. Это мы можем только приветствовать. Мы никогда не отгораживались ни от кого. И, если ситуация поменялась таким образом, что и представители этих государств уже у нас здесь появляются, мы этому только рады. Добро пожаловать, — заявил Путин.

Заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, изолирована ли Россия от остального мира, или же изолированной оказалась Европа. Из слов Путина следовало, что Россия не отгораживалась от прочих государств, и располагает партнерами среди других стран.

Напомним, участником ПМЭФ в этом году стал председатель Федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук. Это стало первым случаем за последние годы, когда американский представитель прибыл на мероприятие.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру