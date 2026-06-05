ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 5 июня 2026, 18:27

Путин приветствовал представителей западных стран на ПМЭФ

фото ЗакС политика Путин приветствовал представителей западных стран на ПМЭФ

Россия никогда не отгораживалась от остального мира, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 5 июня. Он приветствовал участников мероприятия, прибывших из стран Запада.

— Мы здесь видим официальных уже представителей Соединенных Штатов, я знаю, что есть и представители европейских стран. Это мы можем только приветствовать. Мы никогда не отгораживались ни от кого. И, если ситуация поменялась таким образом, что и представители этих государств уже у нас здесь появляются, мы этому только рады. Добро пожаловать, — заявил Путин.

Заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, изолирована ли Россия от остального мира, или же изолированной оказалась Европа. Из слов Путина следовало, что Россия не отгораживалась от прочих государств, и располагает партнерами среди других стран.

Напомним, участником ПМЭФ в этом году стал председатель Федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук. Это стало первым случаем за последние годы, когда американский представитель прибыл на мероприятие.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама