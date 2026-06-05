Валуев в ЗакСе высказался о правовом регулировании домов на воде

Депутат Государственной думы Николай Валуев 5 июня высказался в Законодательном собрании о необходимости правового регулирования хаусботов - домов на воде. По словам Валуева, нужно определить правовой статус плавучих домов, чтобы отрасль водного туризма в городе развивалась. Парламентарий участвовал в заседании рабочей группы по вопросам развития яхтенного туризма в Мариинском дворце, сообщили в пресс-службе городского парламента.

"К сфере водно-моторного туризма относятся некоторые объекты, которые законодательством никак не обозначены. Я говорю о хаусботах – так называемых плавучих домах, чей правовой статус практически не определен. Россия – это держава, имеющая невероятно большую водную гладь. Использовать ее для туризма нужно, это абсолютно точно могло бы принести государству стабильный доход", - заявил Валуев.

В пресс-службе подчеркнули, что сейчас хаусботы относятся к маломерным судам. Плавучий дом нельзя зарегистрировать как жилой объект, что затрудняет получение разрешения на постоянное проживание в доме на воде. Кроме того, в России практически нет инфраструктуры для жизни в таких объектах.

В Мариинском дворце обсудили также развитие инфраструктуры для маломерных судов и разработку программ по водному туризму. В мероприятии участвовали депутат Заксобрания Константин Чебыкин, заместитель председателя комитета по природопользованию Михаил Страхов, советник губернатора Петербурга Татьяна Чекалова, ответственный секретарь морского совета при губернаторе Ленобласти Сергей Бордюг, а также представители бизнеса и общественных организаций.

Дарья Нехорошева / Фото: Заксобрание Петербурга