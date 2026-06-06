Члены КПРФ отметили День русского языка у памятника Пушкину

В Петербурге представители КПРФ 6 июня провели акцию в День русского языка, сообщили в пресс-службе партии. Мероприятие прошло на Пушкинской улице. В акции участвовали депутаты Законодательного собрания Петербурга Роман Кононенко и Вячеслав Бороденчик, а также член центрального райкома КПРФ Максим Лагутин. Члены партии высказались о важности продвижения русского языка на международной арене, прочитали стихи и возложили цветы и венок к памятнику поэту Александру Пушкину.

Коммунисты читали стихотворения русских поэтов, а также произведения собственного сочинения. Отдельно коммунисты отметили, что читали произведение Пушкина "Во глубине сибирских руд".

В прошлом году коммунисты также проводили акцию, посвященную Дню русского языка. Она прошла на Пушкинской улице. Тогда участники акции отметили, что в современном русском языке слишком много заимствований из иностранных языков.

День русского языка отмечается 6 июня, в день рождения Пушкина. Поэт считается основоположником современного русского литературного языка. Праздник учредили в 2011 году по инициативе КПРФ. В этот день в России проходят литературные вечера, книжные фестивали и лекции, посвященные сохранению русского языка.

Дарья Нехорошева / Фото: КПРФ