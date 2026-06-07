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Муниципал 7 июня 2026, 16:37

МО "Петровский" закупает 60 футболок с надписью "Я лучший"

фото ЗакС политика МО "Петровский" закупает 60 футболок с надписью "Я лучший"

Местная администрация МО "Петровский" ищет поставщика сувенирной продукции с символикой муниципалитета. На эти цели собираются потратить до 148 тысяч рублей. Среди товаров оказались светоотражающие значки, браслеты, мешки для сменки, рюкзаки, шоперы, российский триколор, а также футболки с надписью "Я лучший". Аукционная документация опубликована на портале госзакупок 2 июня. 

В документах отмечается, что поставляемые предметы предназначены для жителей округа. Отметим, футболки из 100% хлопка собираются закупить в количестве 60 штук. По состоянию на 1 января 2025 года в муниципалитете проживало чуть больше 17 тысяч человек. Так, закупаемых футболок хватит примерно на 0,002% населения МО.

Большему числу граждан в МО "Петровский" достанутся светоотражающие брелки, браслеты и мешки для сменки. Их поступит в муниципалитет 200 единиц (мешков — 250). 

Муниципалы ожидают получить всю партию сувенирной продукции в течение полутора месяцев с момента заключения контракта. Определять поставщика собираются 10 июня.  

Константин Леньков / Фото: МО "Петровский"


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