Петербург вошел в десятку регионов с самым доступным бензином

В рейтинге регионов России с самым доступным бензином Петербург оказался на девятом месте, сообщило 8 июня РИА "Новости" со ссылкой на собственное исследование. Среди регионов СЗФО в десятку лидеров рейтинга также вошли Ненецкий автономный округ и Мурманская область. Они заняли седьмое и десятое места соответственно. Ленинградская область попала на 17-ое место.

Составители рейтинга учитывали, сколько литров АИ-92 могут купить жители регионов на среднемесячную зарплату. Средняя заработная плата рассчитывалась за период с марта 2025 года по февраль 2026 года. Среднюю розничную цену бензина брали за апрель 2026 года. В Петербурге граждане могли купить 1 665 литов за среднемесячную зарплату. В Ненецком автономном округе и Мурманской области этот показатель составил 1 882 литров и 1 645 литров. Общероссийский показатель - 1 405 литра топлива.

В тройку лидеров списка вошли Москва, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Замкнули рейтинг Дагестан, Чечня и Ингушетия.

По данным информагентства, в апреле 2026 года средняя цена АИ-92 в России равняется 63,55 рублям за литр. При этом составители рейтинга отметили, что стоимость литра топлива в регионах значительно отличается. В стране рост цен на бензин в апреле 2026 года по сравнению с тем же периодом 2025 года составил 12,5%, что превышает уровень инфляции более чем в два раза.

Во время Петербургского международного экономического форума вице-премьер России Александр Новак заявил, что страна не испытывает проблем с производством топлива. По его словам, в России хватает бензина для внутреннего рынка и для экспорта.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру