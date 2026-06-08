Путин призвал не допустить "зависания" по строительству ледоколов в Петербурге

Президент Владимир Путин 8 июня провел рабочую встречу с руководителем Объединенной судостроительной компании Андреем Пучковым, сообщила пресс-служба Кремля. В ходе беседы глава государства поручил избежать срыва сроков по строительству ледоколов "Ленинград" и "Сталинград" на Балтийском заводе в Петербурге, а также головного атомного ледокола "Лидер", который производится в бухте Большой Камень Приморского края.

"Нужно сделать все, чтобы у нас не зависла работа по двум ледоколам, о которых Вы сказали, — это "Ленинград" и "Сталинград". И конечно, продолжить реализацию планов по "Лидеру", — приводят слова президента в пресс-службе Кремля.

В мае генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что строительство двух атомных ледоколов идет с опережением плана. По его словам, на тот момент "Ленинград" был готов на 31,45%.

Закладка нового ледокола "Сталинград" состоялась в ноябре 2025 года. Завершить строительство планируют к 2030 году. "Ленинград" заложили в 2024 году. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году. Оба ледокола проекта обладают мощностью 60 МВт и используются в Арктическом регионе, в том числе на участках акватории от реки Енисей до Обской губы. Их основные функции включают проводку судов, буксировку судов и иных плавучих сооружений как во льдах, так и на чистой воде.

Екатерина Гусева / Фото: Кремль