Екатерина Кондратьева примерила роль докладчика в Мариинском дворце

На заседании бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания 8 июня инициативу "Единой России" о поддержке участников СВО представила общественный деятель Екатерина Кондратьева. В Петербурге она возглавляет региональный исполком "Народного фронта". В сентябре общественница претендует на избрание в качестве депутата Заксобрания.

Инициатива, подготовленная фракцией "Единая Россия", посвящена новым мерам поддержки для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Им собираются предоставлять средства из городского бюджета для открытия собственного дела. Сейчас бойцы, по словам Кондратьевой, испытывают сложности с возвращением к мирной жизни. Поправки в городском соцкодексе могли бы им помочь, считают в партии.

На самом БФК глава комитета Денис Четырбок пояснил, что законопроект, хоть и внесен "Единой Россией", но инициирован именно "Народным фронтом". В организации мысль о новых мерах поддержки пришла после многочисленных обращений от потенциальных получателей меры поддержки.

Для участников СВО, официально признанных безработными, предлагается выдавать социальный контракт на упрощенных условиях – без оценки среднедушевого дохода семьи. Сумма единовременной поддержки составит 350 тысяч рублей.

– Такой подход позволит оказать адресную оперативную помощь тем, кто защищал интересы нашей страны и сегодня нуждается в поддержке по возвращению к мирной жизни, – сказала Кондратьева.

После короткого доклада инициативу похвалила глава комитета по соцполитике Елена Фидрикова. Она назвала предложение "важным и нужным". Чуть менее эмоционально документ поддержала председатель комитета финансов Светлана Енилина. Она согласилась с позицией коллеги, но подчеркнула, что в законопроекте желательно прописать однократность такой меры поддержки. Депутаты пообещали разобраться с этим вопросом в рамках второго чтения.

Отметим, Кондратьева – не единственный представитель ОНФ, который присутствовал на заседании бюджетно-финансового комитета. Также в зале находились депутаты Антон Соловьев и Андрей Рябоконь.

Екатерина Кондратьева в сентябре 2026 года претендует на избрание в городской парламент. "Единая Россия" включила ее в пятерку общегородского списка. Кроме того, она выиграла праймериз по выборам в Государственную думу по 214-му округу.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру