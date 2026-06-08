Депутат Приозерского района Ленобласти попал в ДТП

Днем 8 июня депутат Приозерского городского поселения Ленинградской области Даниил Пашкин на автомобиле Ford Mustang врезался в Nissan на перекрестке, сообщило "47news". По данным издания, инцидент произошел на Ленинградской улице в Приозерске. В результате происшествия пострадала пенсионерка. У нее выявлены многочисленные переломы, заявили в "47news".

В беседе с журналистами Пашкин заявил, что ехал по перекрестку на разрешающий сигнал светофора со скоростью 60-70 км в час. Также депутат сказал, что был трезв. В результате ДТП Пашкин повредил голову, локоть и колено. Его госпитализировали. Депутат считает, что не виновен в ДТП.

"Я на "зеленый" светофор ехал, там же камеры, все есть. Я ехал по главной, передо мной женщина решила повернуть налево, к суду", - сказал Пашкин (цитата по "47news").

В результате ДТП Ford Mustang вылетел на тротуар. Кузов автомобиля сильно поврежден. У иномарки, на которой ехала пенсионерка, также деформирован моторный отсек.

Пашкин родился в 1996 году в Приозерске. На сайте Приозерского муниципального района Ленобласти он значится как индивидуальный предприниматель. Пашкин был избран депутатом в 2024 году. Судя по данным ГАС "Выборы", ранее муниципал привлекался к ответственности по статье о незаконном приобретении наркотических средств (ст. 228 УК).

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру