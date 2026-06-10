Смольный потратит до 8,4 млн рублей на популяризацию садоводства среди горожан

Управление по развитию садоводства и огородничества Петербурга готово потратить до 8,4 млн рублей в 2026 году на мероприятия по популяризации среди горожан работ на собственных участках, обратил внимание ЗАКС.Ру. Информация о конкурсе появилась 10 июня на сайте госзакупок.

Популяризировать садоводство и огородничество собираются при помощи конкурсов и культурно-массовых мероприятий. Проводить их намерены во второй половине года.

В июле — августе заказчик ожидает проведения культурно-массового мероприятия в одном из крупных садоводческих некоммерческих товариществ на территории Петербурга или Ленобласти. В августе в одном из СНТ планируется празднование "Дня садовода". В обоих случаях подрядчик должен будет обеспечить концертную программу с шоу-группой и ведущим, поставить музыкальное оборудование, обеспечить его работу, а по завершении мероприятия убрать территорию.

Еще два мероприятия состоятся осенью. Так, с 16 по 18 сентября чиновники планируют организовать "День садовода" в рамках международной выставки "Агрорусь", которая состоится в КВЦ "Экспофорум". Развлекать гостей предстоит ведущему и вокальному коллективу с программой народных песен. Там же будут награждать победителей конкурсов "Лучший балкон", "Лучший председатель года", "Садовод года", для этого следует подготовить 50 призов.

Наконец, в ноябре состоится 1,5-часовой концерт в честь праздника "Золотой урожай". Провести его собираются в одном из концертных залов в центре Петербурга. От организатора, в частности, будут ждать сценарий мероприятия с "фактами исторических событий".

Заказчик рассчитывает увидеть на сцене двух опытных ведущих, творческие коллективы и восемь российских исполнителей. Из числа последних один должен иметь звание народного артиста, а двое — заслуженных артистов. Встречать гостей в фойе будет духовой оркестр, "исполняющий тематические и праздничные произведения".

Отметим, что это уже вторая в 2026 году попытка Управления провести подобный конкурс. В первый раз закупку с начальной ценой в размере 9,9 млн рублей разместили в конце марта, однако затем отменили определение поставщика. В 2025 году начальная цена закупки составляла 9,6 млн рублей, по итогам конкурса стоимость снизили до 8,7 млн рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: Управление по развитию садоводства и огородничества