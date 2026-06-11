Парфенчиков встретился с генеральным консулом КНР в Петербурге

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков провел встречу с генеральным консулом Китайской Народной Республики в Петербурге Ло Чжаньхуэем. Дипломат прибыл в Карелию с рабочим визитом. Глава Карелии и представитель Китая договорились развивать совместные проекты.

"На встрече мы обсудили развитие сотрудничества в экономике, промышленности, туризме, науке и культуре. Генконсул подтвердил заинтересованность в реализации новых совместных проектов", - написал Парфенчиков в соцсетях 11 июня.

По словам главы Карелии, Китай является основным торгово-экономическим партнером региона. Экспорт товаров из Карелии в Китай за 2025 год вырос на 8%. Импорт продукции из КНР в регион за тот же период увеличился в три раза. Карелия поставляет КНР преимущественно древесину, целлюлозу, бумагу, картон, а также рыбную продукцию, следует из данных республиканских ресурсов. В свою очередь, Китай экспортирует в регион высокотехнологичное оборудование, технику и комплектующие.

В апреле делегация из Китая во главе с Ло Чжаньхуэем также приезжала с визитом в Псковскую область. Иностранные гости увидели главные достопримечательности региона. Стороны договорились о сотрудничестве в сферах образования и туризма.

Дарья Нехорошева / Фото: Артур Парфенчиков