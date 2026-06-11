ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11 июня 2026, 18:07

Глава Заксобрания Псковской области получил благодарность от Матвиенко

фото ЗакС политика Глава Заксобрания Псковской области получил благодарность от Матвиенко

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников передал благодарственное письмо председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко спикеру Законодательного собрания региона Александру Котову. Председатель областного парламента получил награду за вклад в развитие парламентаризма и совершенствование законодательства. 

"Конструктивный диалог правительства и собрания успешно выстроен в том числе благодаря умению Александра Алексеевича находить точки соприкосновения между партиями и принимать мудрые решения, основанные на глубоком понимании ситуации. От души поздравляю с заслуженной наградой", - написал Ведерников в соцсетях.

Благодарность председателя Совета Федерации выдается за развитие парламентаризма, обеспечение законности, защиту прав и свобод граждан, укрепление обороноспособности, а также безупречную государственную службу, говорится на сайте верхней палаты парламента. 

Котов возглавляет региональный парламент с момента своего первого избрания в Заксобрание в 2011 году. До начала работы в законодательном органе власти он трудился в правительстве области, занимал пост вице-губернатора и курировал вопросы ЖКХ.

Дарья Нехорошева / Фото: Заксобрание Псковской области


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама