Проект реставрации "Нарвской" повторно прошел экспертизу КГИОП

Процедуру государственной историко‑культурной экспертизы повторно прошел проект реставрации станции метро "Нарвская" в Петербурге. Соответствующее заключение появилось 11 июня на сайте комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Ранее ведомство сообщало, что ремонт "Нарвской" не потребует закрытия станции для пассажиров.

Обследование выявило проблемы с состоянием здания, в том числе загрязнение фасадов, трещины и осыпающуюся штукатурку, потемнение деревянных рам и дверей станции. Поверх исторического покрытия нанесены поздние слои краски. Также зафиксированы повреждения системы водоотведения.

Специалисты приведут в порядок архитектурно‑декоративные элементы — полуколонны, пилястры, профилированный декор, лепестки, розетки и бетонные детали. Кроме того, будет смонтирована новая система водоотведения и установлены противоприсадные иглы, чтобы предотвратить приземление птиц.

Ремонтные работы также затрагивают реконструкцию главного фасада: профильные городские службы обновят остекление витражей, заменят облицовку цоколя и приведут в порядок лестницу. На кровле переработают металлическое покрытие карнизов, свесов и парапетов из листовой стали, а также восстановят полуциркульные люкарны, для этого используют сохранившиеся аналоги и иконографические материалы.

Ранее сообщалось, что на станции метро "Нарвская" в 2026 году проведут капитальный ремонт эскалаторов. Планировалось, что в этот период станция останется открытой для пассажиров.

Напомним, сейчас в Петербурге проводятся работы по реконструкции станций метро "Парк Победы", "Фрунзенская". Последнюю планируют открыть в 2027 году. Также в городе без закрытия вестибюлей ремонтируют путевые стены на станции "Балтийская" и перегонные тоннели на станции "Автово".

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру