В НАО начали разрабатывать законопроект о запрете продажи вейпов

Проект закона о запрете розничной продажи вейпов, жидкостей для них и электронных сигарет начали разрабатывать в Ненецком автономном округе, сообщила 15 июня глава региона Ирина Гехт в соцсетях. Она назвала запрет на продажу вейпов необходимой мерой для сохранения здоровья несовершеннолетних. Глава региона выразила надежду, что жители НАО поддержат инициативу.

"Это не спонтанное решение. Мы видим, как агрессивно мода навязывается молодежи. Но очевидно, что вейпинг - это не безобидное увлечение, а прямой путь к серьезным проблемам со здоровьем у детей. Поэтому делаем осознанный выбор в пользу здорового образа жизни", - заявила Гехт.

В июне Государственная дума приняла закон, предоставляющий регионам право самостоятельно запрещать продажу вейпов и жидкостей к ним. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Воспользоваться правом на запрет продажи вейпов регионы смогут с 1 марта 2027 года.

Ранее среди регионов СЗФО торговые точки по продаже вейпов закрывали в Вологодской области. Также в Законодательном собрании Петербурга действует рабочая группа по обсуждению ограничений торговли вейпами в городе. Она была сформирована на базе бюджетно-финансового комитета. Рабочая группа проводила заседание единожды в конце января. Узнать, какие темы подняли депутаты во время собрания рабочей группы, можно из материала ЗАКС.Ру.

Дарья Нехорошева / Фото: Собрание депутатов НАО