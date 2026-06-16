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Новости 16 июня 2026, 14:29

Смольный выделил 30 млн рублей петербургскому отделению Союза писателей

фото ЗакС политика Смольный выделил 30 млн рублей петербургскому отделению Союза писателей

Губернатор Александр Беглов 16 июня подписал постановление о предоставлении субсидии в 30 млн рублей петербургскому отделению Союза писателей России, сообщили в пресс-службе Смольного. Меру поддержки предоставили организации впервые.

Полученные средства намерены потратить на реализацию основных направлений деятельности союза. К ним относят написание, производство и печать книг, разработку литературных проектов и мероприятий, а также работу административного аппарата объединения и ремонт помещений, находящихся в управлении организации.

В пресс-службе Смольного добавили, что субсидию городскому отделению Союза писателей предоставили для популяризации петербургских авторов и их произведений, а также для продвижения культуры чтения среди жителей Северной столицы.

Петербургское отделение Союза писателей создали в 1991 году. Председателем регионального отделения назначен поэт Борис Орлов. В разное время членами объединения являлись писатели и поэты Борис Стругацкий, Александр Кушнер, Даниил Гранин, Александр Житинский, Илья Фоняков и другие. В мае 2025 года реготделение Союза писателей объединилось с другой литературной организацией — Союзом писателей Петербурга. 

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру


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