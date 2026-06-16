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Новости 16 июня 2026, 15:09

Цена подарочного комплекта для новорожденного вырастет в 2027 году

фото ЗакС политика Цена подарочного комплекта для новорожденного вырастет в 2027 году

Правительство Петербурга утвердило стоимость подарочных комплектов детских принадлежностей на новорожденного ребенка на 2027 год. Сумма одного набора составит 18 066 рублей — на 900 рублей больше, чем в 2026 году. С момента введения данной меры поддержки размер выплаты увеличился примерно на 3 тысячи рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте Смольного 16 июня.

"Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Беляеву П. Л.", — говорится в документе.

В 2026 году стоимость комплекта новорожденного в Петербурге составила 17 143 рубля. Подарочные наборы стали выдавать с 1 августа 2024 года. Тогда они стоили 15 889 рублей. В первый год комплекты выдали более 35 тысячам молодых петербургских семей. В комплект входит 12 предметов, среди которых есть игрушки, видеоняня для наблюдения за ребенком, подогреватель для детского питания, стерилизаторы и увлажнители. Подробнее о подарочных комплектах для новорожденных читайте в материале ЗАКС.Ру.   

Екатерина Гусева / Фото: Смольный


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