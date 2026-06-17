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Новости 17 июня 2026, 10:47

ЗакС утвердил закон о бесплатной юрпомощи для вынужденных переселенцев

фото ЗакС политика ЗакС утвердил закон о бесплатной юрпомощи для вынужденных переселенцев

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 17 июля в третьем, окончательном чтении приняли закон о предоставлении бесплатной юридической помощи вынужденным переселенцам. Документ отправлен на подписание губернатору, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Сейчас в городском законе о бесплатной юрпомощи упоминаются свыше 15 категорий граждан, которые могут рассчитывать на меру поддержки. Среди них инвалиды, многодетные семьи, а также участники специальной военной операции.

Автором законопроекта стал депутат от "Единой России" Александр Ржаненков, который возглавляет парламентскую комиссию по социальной политике и здравоохранению.

Закон вступит в силу по истечении десяти дней с момента его публикации. Для реализации нормы не потребуется дополнительного финансирования из городского бюджета.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


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Ржаненков Александр Николаевич 






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